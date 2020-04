O ator norte-americano Jay Benedict morreu aos 68 anos, vítima de complicações causadas por Covid-19.

A notícia foi avançada pelo site oficial do ator, que entrou no filme "Aliens", de 1986 e, mais recentemente, no filme da saga de Batman "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012). Nos últimos anos de carreira, participou ainda em várias peças de teatro.

Benedict morreu no passado sábado, dia 4 de abril.

Atualmente, geria com a mulher, a atriz Phoebe Scholfield, uma empresa de pós-produção cinematográfica. Entre os projetos mais recentes contam-se séries Downton Abbey ou Chamem a Parteira.

Nascido na Califórnia, Estados Unidos, Benedict mudou-se com a família para a Europa ainda na infância e era fluente em várias línguas, nomeadamente francês, espanhol ou alemão.