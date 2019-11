O filme "Frozen II: o Reino do Gelo" chega esta quinta-feira aos cinemas de todo o país. Na vasta equipa da Disney envolvida nesta aventura animada esteve Afonso Salcedo, um português radicado nos Estados Unidos com créditos em várias animações da Pixar.

"Toy Story 3", "Madagáscar 3", "Carros 3", "Up - Altamente". Estes foram apenas alguns dos filmes de animação que já constam no currículo de Afonso Salcedo, um artista português que faz iluminação para grandes filmes de animação.

A última aventura animada do português foi a sequela de um dos maiores filmes de animação de sempre, "Frozen II: o Reino do Gelo". Afonso Salcedo falou sobre a experiência à TVI.

Foi uma experiencia incrível. Quando surgiu esta oportunidade de me juntar à equipa da Disney, de trabalhar num filme como Frozen, um dos maiores filmes de animação de sempre, foi como um sonho de criança poder ser realizado."

O português vivia em São Francisco na altura e por causa de Frozen teve de mudar a sua vida "completamente".

Mudou-se para Los Angeles, onde está agora a viver, e partiu nesta "aventura criativa" de se juntar "a uma das maiores equipas de animação e de cinema do mundo" para trabalhar nos filmes favoritos de muitas crianças e adultos.

Em 2013, o primeiro filme do universo Frozen tornou-se no maior sucesso de sempre no cinema de animação.

Seis anos depois, chega a sequela, uma nova aventura, mais ambiciosa na animação e também mais épica na história.