Johnny Depp e Amber Heard estão numa batalha judicial, com várias acusações de parte a parte, desde 2016. Na segunda-feira, Johnny Depp enviou uma declaração ao Tribunal da Virgínia, nos Estados Unidos, da qual, mais uma vez, alegou que as acusações de violência doméstica de que foi alvo foram "fabricadas" e "falsas".

Segundo a BBC, o ator acusou a ex-mulher de “pintar nódoas negras” como sinal de violência doméstica.

Eu sempre neguei veementemente as alegações da Srª Heard desde que ela as fez em maio de 2016 e vou continuar a negá-las para o resto da minha vida”, disse o ator.

Depp afirmou que a vítima de violência doméstica era, na verdade, ele próprio e que a ex-mulher quando misturava medicamentos com álcool assumia um comportamento bastante agressivo.

Bateu-me, deu-me socos e pontapés. Também era frequente atirar objetos contra o corpo e contra a cabeça, incluindo garrafas pesadas, latas de refrigerantes, velas acesas, comandos de televisão, latas de tinta, que me causaram ferimentos graves"

O advogado de Johnny Depp disse, em comunicado, que a nova declaração "destrói por completo cada farsa de abuso de Amber Heard e mostra que ela se aproveita dos homens para conseguir o que quer".

Como já seria de esperar, a defesa de Amber Heard negou todas estas acusações e diz que as provas por ela apresentadas constituíam uma "evidência irrefutável" do comportamento agressivo de Johnny Depp.

Johnny Depp e Amber Heard começaram a namorar em 2011 e casaram-se quatro anos depois em Los Angeles. Decidiram tratar do processo de divócio fora dos tribunais e chegou ao fim com uma indeminização de 7 milhões de dólares, quase 6 milhões de euros, a Amber. A modelo acabou por anunciar que o dinheiro seria entregue na totalidade a uma instituição de combate à violência contra mulheres.

Depp avançou com uma ação contra a ex-mulher por difamação, na qual exigia 50 milhões de dólares, depois desta ter assumido que era vítima de violência doméstica num artigo do Washington Post em dezembro.

Um dos motivos apontados por Amber para o divórcio era precisamente a agressividade de Depp. No início do processo, o ator negou as agressões e acusou-a de criar a história para obter uma indeminização elevada.

Segundo o tribunal, Heard pediu inicialmente 50.000 dólares (cerca de 44.000 euros) mensais em regime vitalício, uma exigência negada pelo juiz.

Como descrito na ordem de restrição e no acordo de divórcio, o dinheiro não tem nenhuma importância para mim nem nunca teve, exceto na medida em que poderia doá-lo à caridade e, ao fazê-lo, espero ajudar aqueles que têm menos capacidades para se defender,” escreveu Heard.

A protagonista do filme “A rapariga dinamarquesa” revelou, também, que pretende continuar a ajudar as organizações que vão receber o dinheiro do divórcio.

O diretor executivo da UALC, Anthony Romero, agradeceu o ato generoso de Amber através de uma publicação no Twitter e garantiu que “esta oferta ajudará outras mulheres a viverem em segurança e liberdade”.

No comunicado conjunto que anunciou o final do processo de divórcio, divulgado na terça-feira, o ex-casal reconheceu alguma volatilidade na sua relação, que começou depois de se conhecerem durante a gravação do filme “O Diário de um Jornalista Bêbedo”, em 2011.

A nossa relação foi intensamente apaixonada e algumas vezes volátil, mas sempre baseada no amor,” disse o ator. “Nenhuma parte fez falsas acusações com o objetivo de ganhos financeiros. Nunca houve nenhuma tentativa de provocar danos físicos ou emocionais.”

O caso tem recebido grande atenção por parte da comunicação social, que teve acesso a fotografias, imagens e até mensagens de texto relacionadas com os alegados abusos de que é acusado.