A Academia de Hollywood recusou “Listen” como representante de Portugal ao Óscar de Melhor Filme Internacional. Hollywood alega que o filme é maioritariamente falado em inglês e, por isso, não cumpre as regras.

A TVI sabe que os Membros da Academia portuguesa foram chamados a votar de urgência até domingo em “Vitalina Varela”, “Patrick” ou “Mosquito”.

O ator e realizador Gonçalo Waddington e o produtor Luís Urbano já reagiram à decisão da Academia de Hollywood.

Pena que a Academia Portuguesa desconheça regra da língua que consta no regulamento dos Óscares da Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences", escreveu Gonçalo Waddington no Facebook.

O filme de Ana Rocha de Sousa foi o mais votado entre os membros da Academia Portuguesa de Cinema, numa escolha entre quatro filmes portugueses propostos a discussão: "Listen", de Ana Rocha de Sousa, "Mosquito", de João Nuno Pinto, "Patrick", de Gonçalo Waddington, e "Vitalina Varela", de Pedro Costa.

"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado numa história real, sobre uma família portuguesa emigrada em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos. A narrativa acompanha os esforços da família em provar aos serviços sociais e judiciais britânicos que as suspeitas são infundadas.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

O filme venceu seis prémios no Festival de Veneza, entre os quais o "Leão do Futuro", para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição Horizontes.

“Listen” estreou-se nos cinemas portugueses a 21 de outubro.