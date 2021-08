Nicole Ari Parker vai juntar-se ao elenco de "Sexo e a Cidade" substituindo Kim Cattrall, a atriz que interpretava Samantha Jones.

Conhecida pelo seu papel na série "Empire" e em "Boogie Nights", Ari Parker vai ser a nova melhor amiga de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), juntando-se ao glamoroso quarteto de Nova Iorque, segundo o Mail on Sunday.

Os rumores de problemas entre as atrizes da série original são antigos. Há dois anos, Kim Cattrall disse que sentia que a sua ligação à série tinha acabado.

“Foi uma bênção de muitas maneiras, mas, depois do segundo filme, eu estava farta. Não conseguia perceber porque é que eles simplesmente não me substituíam por outra atriz, em vez de perder tempo a fazer bullying."

O regresso da série, intitulado de "And Just Like That...", contará com a participação das restantes três das quatro amigas: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.

Depois de várias críticas de falta de diversidade no elenco, a nova temporada contará também com três atrizes negras: Sara Ramirez, Karen Pittman e Sarita Choudhury.

A WarnerMedia anunciou que a nova série vai acompanhar as personagens “enquanto elas navegam da complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos para a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade aos 50 anos”.

"And Just Like That..." vai ter dez episódios de meia hora e serão transmitidos pela HBO Max.