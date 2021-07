Dilip Kumar, um dos mais célebres atores indianos da época dourada do cinema de Bollywood, morreu esta quarta-feira em Bombaim com 98 anos depois de ter sido internado num hospital há uma semana.

With a heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Saab, few minutes ago.



We are from God and to Him we return. - Faisal Farooqui