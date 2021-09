Orlando Bloom surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar um vídeo, na terça-feira, onde rema numa prancha de stand-up paddle junto a um tubarão branco.

As imagens que chocaram os mais de cinco milhões de fãs do ator foram capturadas pelo fotógrafo Carlos Gauna, com recurso a um drone. No vídeo é possível ver os animais a “cercar” a prancha do ator.

Paddle board com tubarões brancos. Quando o medo se torna o teu amigo”, escreveu a estrela de Hollywood, na publicação.