A filha do falecido ator Paul Walker, Meadow Walker, foi levada ao altar, no início deste mês, pelo padrinho Vin Diesel, que contracenou com o seu pai na saga "Velocidade Furiosa".

A jovem, de 22 anos, casou-se com o ator Louis Thornton-Allan na República Dominicana e decidiu partilhar nas redes socias algumas fotografias da cerimónia.

Não podíamos imaginar que fosse tão perfeito e pessoal. Eu e o Loius sabíamos exatamente o que queríamos desde o início. Foi uma celebração muito íntima”, contou Meadow a revista Vogue.

"Estávamos todos descalços, a dançar na areia. Para terminar a noite, houve uma maravilhosa exibição de fogo de artifício, e acendemos lanternas no pitoresco céu nocturno", acrescentou.

Paul Walker perdeu a vida, aos 40 anos, num acidente de carro, quando saía de um evento de solidariedade ao lado do amigo Roger Rodas, que pilotava o Porsche Carrera GT no qual os dois viajavam.

O veículo estava em alta velocidade quando saiu da estrada e colidiu contra uma árvore e um poste de luz, incendiando-se de forma instantânea, provocando na hora a morte dos dois ocupantes.

O ator estava a meio das filmagens do filme “Velocidade Furiosa 7”.