O ator, músico e produtor Keanu Reeves é agora também escritor de banda desenhada.

O ator de Hollywood juntou-se ao cartoonista do The New York Times, Matt Kindt, para escrever uma série de 12 livros deste género, intitulada "BRZRKR”.

Os livros são ilustrados por Alessandro Vitti e publicados pela editora Boom Studios, que também é responsável pela distribuição dos livros dos Power Rangers, bem como de Bill and Ted.

“Após vaguear pelo mundo durante séculos, o Berzerker finalmente encontrou um refúgio – trabalhar para o governo norte-americano para travar as batalhas que são demasiado violentas e perigosas – e que só ele pode travá-las”, diz a sinopse.

Apesar de Reeves se estar a estrear num novo território, o ator de John Wick diz que sempre foi um fã de banda desenhada.

“Gosto de banda desenhada desde pequeno. E sempre me influenciou artisticamente”, contou.

Ao saber que ia trabalhar com Kindt e Vitti, o ator de 55 anos descreveu esta oportunidade como um “sonho tornado realidade”.

Numa entrevista ao USA Today, Reeves revelou que desejava desempenhar o papel de Wolverine e que agora “adoraria estar no papel do Berzerker”.

“É uma história incrível. E se não for eu, espero que alguém o possa fazer”, disse o ator.

Kindt, que trabalhou com grandes publicações disse em entrevista que “BRZRKR” tem “uma mistura potente de tudo o que nós adoramos: uma história de um guerreiro imortal cheio de história, conspirações, espiritualidade e uma gigantesca dose de ação e violência”.

A primeira edição será publicada a 7 de outubro.