O filme “Os Irmãos Sisters”, de Jacques Audiard, marca o arranque da 12.ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), na sexta-feira. Quem for, poderá assistir a várias antestreias e uma homenagem ao realizador João Botelho.

O festival irá decorrer até 25 de novembro em vários locais de Sintra e Lisboa e, embora tenha também teatro, artes plásticas e música, é o cinema - e os encontros dos seus autores com o público -, que comanda mais uma vez a programação.

“Os Irmãos Sisters” (veja o segundo vídeo associado a este artigo), protagonizado por John C. Riley e Joaquin Phoenix, será exibido no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, numa sessão que contará com a presença do realizador.

O realizador João Botelho, “um cineasta absolutamente fundamental do cinema português", nas palavras do diretor do LEFFEST, o produtor Paulo Branco, é o grande homenageado deste ano. Será possível assistir à “mais completa retrospetiva da sua obra até à data, a primeira em Portugal.

Filmes em competição

Em competição no festival estarão onze filmes, entre os quais “L’Homme fièle”, de Louis Garrel, “Sedução da carne”, de Júlio Bressane, “Vox Lux”, de Brady Corbet, "Blaze", de Ethan Hawke, e "Ray & Lyz", de Richard Billingham.

O júri desta edição é constituído por Walter Salles, a pianista argentina Martha Argerich, o escritor e realizador norte-americano Jonathan Littell, o pianista norte-americano Stephen Kovacevich, a cantora, compositora e atriz norte-americana Christa Bell e o artista português Jorge Queiroz.

Antestreias

Fora de competição serão exibidos, em antestreia, "Roma", de Alfonso Cuarón, Leão de Ouro 2018 em Veneza, "Suspiria", de Luca Guadagnino, e "The house that Jack built", de Lars von Trier.

A estes juntam-se, entre outros, "At Eternity’s Gate", de Julian Schnabel, “High life”, de Claire Denis”, “Loro 1” e “Loro 2”, de Paolo Sorrentino, “Shoplifters”, de Kore-eda Hirokazu (Palma de Ouro no Festival de Cannes), e “Touch me not”, de Adina Pintilie.

Sessões especiais

Nas sessões especiais serão exibidos, entre outros, “Caminhos magnéticos”, de Edgar Pêra, e “Ainda tenho um sonho ou dois – a história dos Pop Dell’Arte”, de Nuno Galopim e Nuno Duarte, “Works in Progress”, de Mathieu Amalric, e “Piazzolla, los años del tiburón”, de Daniel Rosenfeld.

Outras homenagens

O realizador britânico Mike Leigh será homenageado com uma retrospetiva integral das suas longas-metragens, entre as quais “Um dia de cada vez" ("Happy-Go-Lucy"), “Tudo ou nada” e “Segredos e mentiras”.

A programação inclui igualmente retrospetivas das obras de outros realizadores, o norte-americano Paul Scharader, o italiano Mario Martone e o cazaque Darezhan Omirbayev.

Haverá ainda três temas que atravessam o festival: o realizador norte-americano David Lynch, de quem será revisitado o trabalho em várias disciplinas artísticas, e dois ciclos temáticos sobre neoliberalismo, novos fascismos e utopia.

Exposição e mostra

Durante o festival, a 17 de novembro, é inaugurada, no MU.SA, em Sintra, a exposição “Small Stories”, que inclui 55 fotografias analógicas, de grande escala, da autoria de David Lynch.

Também no âmbito do festival, será inaugurada a mostra “Psychogenic Fugue”, que inclui uma série de fotografias, da autoria de Sandro Miller, nas quais o ator John Malkovich é retratado na pele de personagens da obra de David Lynch.

O programa dedicado a Lynch inclui também a exibição de filmes do realizador.

Ciclos temáticos

Os ciclos temáticos desta edição decorrem sob os temas “Neoliberalismo – a semente do populismo e dos novos fascismos?” e “O desejo chamado ‘Utopia’”.

A programação inclui também o espetáculo “Dub Love – O desafio da gravidade e do etéreo”, que junta a artista performática argentina Cecilia Bengolea e o coreógrafo e bailarino francês François Chaignaud.

O LEFFEST irá decorrer no Cinema Monumental, no Espaço Nimas e no Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, no Centro Cultural Olga Cadaval e no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, em Sintra, e no Palácio Nacional Jardins de Queluz.