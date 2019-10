Vítor Moura, do Cinebox, apresentou no Jornal da Uma desta quinta-feira algumas das estreias desta semana nas salas do país.

Renée Zellweger chega ao grande ecrã para interpretar Judy Garland, num filme aplaudido pela crítica.

A partir desta quinta-feira está nos cinemas um filme sobre Garland nos seus últimos anos de vida. É, portanto, uma Judy solitária e quase falida.

O resultado tem sido tão elogiado que já há quem antecipe uma nomeação para o Óscar de melhor atriz.

Em Projeto Gemini, Will Smith contracena com um clone digital, num trabalho do realizador Ang Lee, que acredita que o cinema tem de ser transportado para o século XXI.

Will Smith é uma das estrelas da semana ao contracenar com um clone de si próprio.

É o filme mais hiper realista de sempre porque foi filmado em 3D Plus a 120 frames por segundo.

Também em estreia nos cinemas esta semana está um documentário sobre fado.

Chama-se "Vadio" e é no próprio fado vadio que se encontrou a inspirtação para este trabalho, já premiado no Doc Lisboa de 2018.