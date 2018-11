Quantos de nós, mesmo em adultos, não aproveitámos uma viagem de avião para rever O Rei Leão? Ou, em casa, não demos por nós a ficar colados ao ecrã quando o filho ou o sobrinho estava a ver o filme? Em breve, vamos poder ir ao cinema para nos deleitarmos com o remake. Trailer já há.

A Disney divulgou-o na última noite, com recriação da icónica cena em Pride Rock, em que Simba é apresentado à comunidade. Tudo e todos parecem mesmo reais, já que é filmado em live action.

Ao mesmo estilo do último filme do realizador Jon Favreau ,The Jungle Box (em 2016), o novo Rei Leão conta com as participações de Donald Glover, que dá voz a Simba, Beyoncé será Nala, James Earl Jones o rei Mufasa) e Alfre Woodard a mãe Sarabi.

John Kani dá voz ao macaco Rafiki, John Oliver ao pássaro Zazu, Billy Eichner a Timon e Seth Rogen a Pumba.

No cartaz, Simba, tão real, com a pequena pata dentro da pegada do pai.

Os internautas rapidamente deram conta da emoção nas redes sociais, comparando o trailer original com o remake.