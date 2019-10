O novo filme de Woody Allen chega a Portugal, esta quinta-feira, depois de ter ficado sem estreia nos Estados Unidos.

"Um Dia de Chuva em Nova Iorque" foi para a gaveta nos Estados Unidos, depois de uma filha adotiva ter acusado o cineasta de abuso sexual. Um caso antigo que não deu em nada, mas que gerou incómodo. Timothée Chalamet até doou os honorários do filme a organizações do movimento #metoo.

Dez anos depois do primeiro filme, há uma nova aventura na "Zombieland". A sequela da comédia de terror é uma das estreias da semana nos cinemas em todo o país. Com os mesmos protagonistas a contas com zombies por todos os lados.

De Itália, chega história do "Traidor" da Cosa Nostra dos anos 80. Lembrar como o arrependimento de um mafioso fez toda a diferença na hora da justiça. É a proposta deste drama, histórico e realista, lançado no Festival de Cannes deste ano.