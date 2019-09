Kevin Hart já foi submetido a uma cirurgia às costas, depois de ter tido um acidente de carro, no domingo, em Malibu Hills, na Califórnia, avança o TMZ. A operação terá corrido bem e o ator estará agora em recuperação.

A TMZ cita uma fonte hospitalar que garante o sucesso da cirurgia e que terá confirmado que o comediante deverá passar os próximos dias no hospital a recuperar.

Kevin Hart escapou milagrosamente a um acidente de carro que o deixou gravemente ferido, no dia 1 de setembro. O motorista também terá ficado gravemente ferido.

Os dois ocupantes do veículo foram levados para o hospital de helicóptero.

Sofreram ambos graves lesões nas costas", pode ler-se no relatório policial.

Testemunhas no local disseram que o ator conseguiu sair do veículo pelo próprio pé e que um membro da sua equipa de segurança o levou para casa, uma vez que o acidente aconteceu perto de casa de Kevin Hart. No entanto, o ator teve de receber assistência hospitalar.