A atriz Jennifer Lawrence está grávida do primeiro filho. Aos 31 anos, a artista espera um filho de Cooke Maroney.

A notícia foi avançada pela revista People, que confirmou a gravidez junto da representante da atriz.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney estão juntos desde junho de 2018, tendo casado em outubro de 2019, no estado norte-americano de Rhode Island.

A atriz conta já com vários prémios na carreira, entre os quais um óscar de Melhor Atriz, pela participação no filme "Guia para um Final Feliz", em 2013. Além disso, Jennifer Lawrence foi ainda nomeada para a mesma categoria em outras duas ocasiões, pelos filmes "Despojos de Inverno" (2011) e "Joy" (2016). Foi igualmente indicada para melhor Atriz Secundária, com o filme "Golpada Americana" (2014).

Jennifer Lawrence fez o último filme em 2019, em "X-Men: Fénix Negra", onde interpretou o papel de Raven.

Esta quarta-feira a Netflix divulgou o trailer do próximo filme da atriz, que vai interpretar o papel de Kate Dibiasky em "Don't Look Up".

Já Cooke Maroney, de 37 anos, é um conhecido diretor de uma galeria de arte.

Entretanto, nas redes sociais surgem já imagens em que se pode ver a atriz com um pequeno alto na barriga, confirmando a notícia.