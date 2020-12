Sir Ian McKellen é uma das primeiras celebridades a receber a vacina contra a covid-19. O ator, que protagonizou o papel de Gandalf em "O Senhor dos Anéis" e em "Hobbit" partilhou as imagens nas redes sociais.

O artista, agora com 81 anos, afirmou-se "eufórico" por ter recebido a vacina no Hospital Universitário Queen Mary, em Londres.

Ian McKellen afirma que este é "um dia especial", depois de ter recebido uma vacina "indolor" e "conveniente".

Os profissionais de saúde, os mais idosos e aqueles que vivem em instituições de cuidados de saúde são os grupos prioritários para receber a vacina no Reino Unido.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg