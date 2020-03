O antigo produtor de cinema Harvey Weinstein foi diagnosticado com covid-19. A informação foi avançada este domingo pelo site Deadline. Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de cadeia por assédio sexual e violação. Na última semana, tinha sido transferido para uma prisão de segurança máxima.

De acordo com o site Deadline, o resultado do teste foi confirmado por um funcionário da prisão. Os assessores do produtor afirmam desconhecer o estado de saúde do ex-produtor. Os responsáveis dos serviços prisionais de Nova Iorque não confirmaram, até ao momento, a informação.

Harvey Weinstein fez 68 anos na quinta-feira. Está detido no Estabelecimento Correcional de de Wende, uma prisão de alta segurança em Nova Iorque. No mesmo estabelecimento prisional, haverá outro detido que também testou positivo.

De acordo com o Deadline e com a Variety, que citam funcionários da cadeia, acredita-se que Harvey Weinstein já estava infetado quando quando foi transferido do estabelecimento prisional de Rikers Island para o de Wende.