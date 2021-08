Jennifer Aniston revelou ter cortado relações com todos os seus amigos que se recusaram a tomar a vacina contra a covid-19, numa entrevista à revista “InStyle”, publicada na terça-feira .

A atriz norte-americana, tem sido alvo de críticas após anunciar a sua decisão, mas defendeu-se lembrando que pode "passar a doença a outra pessoa que não tenha a vacina e cuja saúde esteja debilitada" e, dessa forma, colocar a vida de terceiros em perigo.

Existe um grande grupo anti-vacinas que se recusa a ouvir os factos. É uma pena. Cortei relações com algumas pessoas da minha rotina semanal, que se recusaram a tomar a vacina ou nem revelaram se a tomaram ou não", afirmou a protagonista da série Friends.

Aniston, que conta com mais de 37 milhões de seguidores no Instagram, sublinhou ainda que "todos têm o direito à sua opinião, desde que não seja baseada no medo ou na propaganda".