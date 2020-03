O ator Raul de Orofino estreia, a partir desta terça-feira, um novo formato de teatro: o teatro ao domicílio online. A iniciativa tem como objetivo levar a arte da representação aos muitos milhares de falantes de língua portuguesa, que se encontram em casa de quarentena ou em isolamento, em vários pontos do mundo, por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A peça em exibição é "A Verdadeira História do Lobo Mau", que retrata o romance do Lobo com a Avozinha e as mudanças que isso causa em todas as personagens à volta deles, sobretudo na Capuchinho, que não aceita que a própria história sofra tamanha transformação.

Através do humor, a fábula reflete como é possível aprender a conviver com as mudanças mais difíceis de aceitar e como a adaptação às adversidades é mais fácil se for guiada pelo afeto e pelo amor.

A peça de teatro, uma alegoria aos tempos que o mundo vive por causa da Covid-19, é transmitida através do WhatsApp e as marcações podem ser feitas pela mesma rede social, no número 96 828 35 60.

