Namorada de Cristiano Ronaldo marcou presença esta quinta-feira no Festival de Cinema de Veneza, que começou dia 2 de setembro e se estende até ao próximo dia 12. Georgina Rodríguez apareceu com um look deslumbrante, mesmo sem se esquecer da máscara. Entre as várias fotografias, a namorada de CR7 foi apanhada com o realizador espanhol Pedro Almodóvar.