Há mais uma icónica personagem da Disney a ganhar presença em "imagem real", no grande ecrã. Diretamente do universo dos "101 Dálmatas", está a chegar aos cinemas o filme de "Cruella".

A famosa vilã psicopata dos filmes de animação chegará, com o penteado que todos conhecemos, aos cinemas a 27 de maio, e será interpretada por Emma Stone.

A história acontece antes do filme "101 Dálmatas" (1996), sendo assim uma prequela, e leva-nos até Londres nos anos 70. Com o desenrolar da trama, vamos conhecer as origens da vilã da Disney, que assume, neste filme, um estilo 'punk rock'.

O filme, protagonizado por Emma Stone, conta com um luxuoso elenco, com nomes como Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Mark Strong, e é realizado por Craig Gillespie, conhecido pelo seu trabalho em "I, Tonya", filme que conquistou três nomeações nos Óscares de 2018.