David Hedison, que fez parte do elenco de dois filmes do 007, morreu na quinta-feira, em Los Angeles, Estados Unidos, aos 92 anos. A notícia foi avançada no Twitter oficial de James Bond.

We are very sorry to learn that David Hedison has passed away. David played Felix Leiter in LIVE AND LET DIE (1973) opposite Sir Roger Moore, he returned to the role in 1989 with Timothy Dalton as James Bond, in LICENCE TO KILL. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/G9cyRCvQNM