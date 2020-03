O regresso de Meghan Markle ao cinema era esperado desde que foi anunciado que ela e o príncipe Harry iriam deixar de ser membros seniores da realeza. Agora é oficial.

Meghan Markle é narradora de um documentário sobre elefantes com assinatura da Disney que tem estreia marcada para 3 de abril no serviço de streaming da Disney+.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus . pic.twitter.com/ArpgkbrjRj

A casa real britânica pronunciou-se em comunicado. “A Disney divulgou nesta manhã (em Los Angeles) informações sobre o projeto da Disneynature, Elephants, que contará com a narração da duquesa de Sussex”.

O trailer do documentário, divulgado pela Disney, mostra as aventuras de uma manada em África e revela ainda pormenores sobre outro filme que será narrado pela atriz Natalie Portman e terá foco na vida dos golfinhos.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming @Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/QrKAJw2cev