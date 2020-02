Donald Trump criticou, esta quinta-feira, a atribuição do Óscar de melhor filme ao sul-coreano “Parasitas”, questionando a entrega do prémio a uma produção estrangeira.

O prémio foi entregue a um filme da Coreia do Sul, porque raio é que isso aconteceu?”, perguntou Trump, sublinhando: “já temos problemas suficientes com a Coreia do Sul, com o comércio, e, no meio disto tudo, entregam-lhes o prémio de melhor filme do ano”.