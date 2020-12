Ellen Page anunciou esta terça-feira que passou a definir-se como transgénero. O artista, conhecido por papéis em filmes como Juno ou Umbrella Academy, confirmou que vai ainda mudar de nome, passando a chamar-se Elliot Page.

Ellen Page deixou uma nota na rede social Twitter, onde diz que as pessoas se devem passar a referir-se a si como um ser masculino, utilizando os pronomes "ele/eles".

Sinto-me sortuda por estar a escrever isto. Por estar aqui. Por ter chegado a este lugar na minha vida", afirmou.

Aos 33 anos, o ator, que também participou no filme "A Origem", dá mais um passo no sentido da emancipação da comunidade LGBTI em Hollywood e no mundo.

Recorde um dos papéis mais conhecidos de Ellen Page, em Juno, filme que foi nomeado para os Óscares.