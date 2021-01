A Academia de Cinema de Espanha adiou o anúncio dos nomeados dos prémios Goya, previstos para esta segunda-feira, por causa das condições meteorológicas adversas em Madrid, revelou a organização.

Dada a situação meteorológica na região de Madrid, e seguindo as recomendações oficiais, a Academia de Cinema decidiu adiar o anúncio dos nomeados dos 35.º Prémios Goya", afirmou a academia, sem anunciar qualquer outra data.

O centro de Espanha, principalmente a capital, Madrid, continuava parcialmente paralisado, mais de dois dias depois da passagem de uma tempestade de neve considerada "histórica" e descrita como o pior nevão em quase 50 anos.

Na região de Madrid, todas as instituições de ensino estão encerradas até terça-feira, assim como os principais serviços públicos, como museus, centros culturais e bibliotecas.

A principal preocupação das autoridades espanholas é agora a geada, sendo esperado um período de frio no interior do país que pode ultrapassar os dez graus centígrados negativos. As autoridades pedem à população para ficar em casa e principalmente evitar deslocações nas estradas.

A 35.ª edição dos Prémios Goya, a gala mais importante do cinema espanhol, está marcada para 6 de março em Málaga.

O filme "Mosquito", de João Nuno Pinto, é o candidato de Portugal a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, enquanto "Vitalina Varela", de Pedro Costa concorre a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Europeu.