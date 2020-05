O ator Tom Cruise quer rodar um filme no Espaço e já tem o aval NASA. Foi a própria agência espacial norte-americana que confirmou à CNN que está a trabalhar com Tom Cruise para realizar um filme na Estação Espacial Internacional. Tom Cruise deverá, assim, permanecer a bordo da Estação Espacial durante as filmagens.

De acordo com o site Deadline, além da NASA, também estará envolvida a SpaceX, de Elon Musk, no projeto cinematográfico. De acordo com o mesmo site, a ideia será gravar a primeira longa-metragem a ser filmada no espaço.

Filmes gravados na Estação Espacial Internacional não são uma novidade. O próprio Tom Cruise já narrou um documentário gravado em 2002, mas nunca esteve a bordo. Pode mesmo tornar-se no primeiro ator a levar a cabo uma viagem espacial para fazer um filme.

“Necessitamos dos meios de comunicação populares para inspirar uma nova geração de cientistas, para tornar os planos ambiciosos da NASA uma realidade”, disse Jim Bridenstine, administrador da agência espacial norte-americana, numa publicação do Twitter.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

De acordo com o Deadline, o filme vai ser “o primeiro filme narrativo, um filme de ação e aventura, a ser gravado no Espaço”.