O ator Pedro Lima, que morreu em junho, foi homenageado pelos Troféus Impala de Televisão 2020. Recorde-se que o corpo do ator foi encontrado na Praia do Abano, no Guincho.

Os prémios distinguiram várias estrelas da TVI como Manuel Luís Goucha, considerado o melhor apresentador de entretenimento, Dalila Carmo, que foi considerada a melhor Atriz Principal de Telenovelas e a melhor Atriz de Elenco de Telenovelas e António Pedro Cerdeira, galardoado com o prémio de melhor Ator de Séries.

O programa de desporto da TVI24 "Mais Futebol" foi galardoado com o prémio de melhor Programa Desportivo.