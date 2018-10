Vista, fotografada e de novo desaparecida. Fan Bingbing, de 37 anos, cujo misterioso desaparecimento há três meses tem intrigado meio mundo voltou a ser vista no aeroporto de Pequim, na passada segunda-feira: estava de óculos escuros e era seguida por um homem com um grande guarda-chuva.

As imagens conseguidas por fotógrafos paparazzi foram divulgadas pelo Baidu News, um portal agregado ao motor de busca mais popular na China, e partilhadas na Weibo, uma espécie de Twitter, que é das redes sociais mais populares no país.

A cadeia norte-americana CNN, que noticiou o estranho reaparecimento de Fan Bingbing, assume não ter ainda conseguido verificar a veracidade das imagens, de forma a comprovar se se trata mesmo da estrela chinesa desaparecida há três meses.

Em maio, na cidade francesa de Cannes, Fan Bingbing mostrou-se ao lado de atrizes como Jessica Chastain, Penélope Cruz, Marion Cotillard e Lupita Nyong'o, com as quais contracenou no thriller de espionagem "355", realizado por Simon Kinberg.

Milhões em impostos

Desde junho, que as redes sociais mais populares na China dão conta do sumiço de Fan Bingbing da vida pública, quando começaram a surgir rumores de que estaria a ser acusada de fuga ao fisco por parte das autoridades chinesas.

Fan desapareceu, mas só a 2 de outubro, o governo chinês anunciou que a mais conhecida atriz chinesa tinha sido multada por evasão fiscal, porque usaria contratos paralelos para ocultar parte dos seus rendimentos.

Conta feitas, o fisco chinês exigiua a Fan uma verba da ordem dos 130 milhões de dólares - cerca de 112 milhões de euros - que a atriz terá pago, de forma a ficar sem cadastro criminal.

Sob suspeitas de que Fan Bingbing teria sido sequestrada e retida sob ordens das autoridades chinesas, a atriz desaparecida limitou-se há dias a publicar nas suas contas nas redes sociais um pedido de desculpas ao governo chinês, dizendo que "aceita completamente" a decisão das autoridades fiscais.