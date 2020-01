O Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale) decidiu suspender a atribuição do Urso de Prata, o prémio icónico que já galardoou personalidades como Leonardo DiCaprio e Denzel Washington. Tudo porque o galardão é dedicado ao criador do festival, Alfred Bauer, uma personalidade envolta em controvérsia e que esta quarta-feira foi alvo de uma investigação do jornal local de Hamburgo, Die Zeit.

Segundo o artigo do Die Zeit, Alfred Bauer tinha um papel relevante na burocracia e propaganda audiovisual do regime Nazi. Documentos dos anos 40 mostram que o ex-diretor do festival de Berlim pertencia ao Partido Nacional-Socialista e era um apoiante da ala paramilitar Sturmabteilung (SA), o braço armado do partido.

No artigo do Die Zeit, são revelados novos detalhes que expõe o papel de Alfred Bauer. As fontes sugerem que ele detinha posições revelantes durante a era Nazi”, explica o comunicado do festival de cinema, sublinhando que, por essa razão, o prémio foi suspendido.

Bauer criou o festival em 1951 e foi o seu diretor até 1976. O prémio Urso de Prata foi criado em 1986, com o propósito de homenagear o jurista e historiador de cinema alemão e de destacar os projetos mais inovadores do ano.

Agnieszka Holland e Kasia Adamik recebem o prémio Alfred Bauer - Urso de Prata - em 2017 (AP Images)

Durante a sua vida, Alfred Bauer tentou distanciar-se o mais possível do regime, sugerindo muitas vezes e abertamente que era um resistente contra a ditadura Nazi.

No entanto, o jornal de Hamburgo afirma que Bauer mentiu sobre o papel que desempenhava durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu encobrir durante vários anos o seu passado com o Partido Nacional-Socialista.

Estas novas revelações surgem dias antes da abertura da 70.ª edição do festival alemão. Nas redes sociais, a direção do Festival Internacional de Cinema de Berlim diz que “acolhe de boa vontade a investigação e a sua publicação no Die Ziet e vai aproveitar a oportunidade para conduzir uma investigação profunda ao passado do festival”