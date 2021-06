A primeira curta-metragem da jornalista da TVI Conceição Queiroz está selecionada para o festival internacional de cinema Figari Film Festival, em Itália.

Conceição Queiroz faz a sua estreia no cinema como guionista, produtora e diretora de atores.

O filme "The old man" conta a história de um adolescente saxofonista que se cruza com um homem de 91 anos, às portas da morte. Um trabalho de ficção que se confunde com a realidade.

Mostra os desafios com que se confronta o ser humano, quando, mesmo depois de chegar a hora da morte, não quer partir.

O Figari Film Fest arranca já no dia 18 de junho, na ilha italiana de Sardenha.