E em dezembro, a história chega ao fim: o último filme Star Wars da saga "Skywalker" estreia no final do ano e os fãs podem ir aguçando a curiosidade com novas imagens. O último trailer do filme foi divulgado esta segunda-feira e mostra Rey num cenário de batalhas épicas, frente a frente com o vilão Kylo Ren, uma despedida emocionante e o regresso de um grande vilão.

O “Episódio IX: A Ascensão de Skywalker” encerra a trilogia "Skywalker" que começou em 2015 com “Episódio VII: O Despertar da Força” e que inclui ainda “Episódio VIII: Os Últimos Jedi” (2017).

Depois de o filme “Os Últimos Jedi” ter sido realizado por Rian Johnson, “A Ascensão de Skywalker” volta a trazer J.J. Abrams à realização, ele que também realizou “O Despertar da Força”.

Neste novo trailer, a Disney procura manter a trama envolta em mistério, mas dá algumas pistas sobre o que vai acontecer neste último filme.

As imagens mostram confrontos épicos entre a heroína, Rey (Daisy Ridley), e o vilão Kylo Ren (Adam Driver), num cenário cheio de ação e efeitos visuais.

Mas, por outro lado, mostram o lado mais obscuro de Rey, que os fãs ainda não conhecem. “As pessoas estão sempre a dizer-me que me conhecem. Ninguém me conhece”, diz a protagonista a um dado momento.

O trailer traz ainda o regresso do grande vilão do universo Star Wars: o Imperador Palpatine, também conhecido como Darth Sidious, que foi o principal responsável pela transformação de Anakin Skywalker em Darth Vader, na segunda trilogia de filmes. É a voz de Palpatine que surge a narrar uma parte da história.

Com o final da trilogia, as emoções dos fãs estão ao rubro e há um momento simbólico no trailer a marcar o tom da despedida: quando o droide C-3PO diz que “está a olhar uma última vez” para os seus amigos.

A data de divulgação do clip, que já conta com milhões de visualizações na Internet, também está cheia de simbolismo, uma vez que coincidiu com o dia em que a atriz Carrie Fisher, que deu vida à Princesa Leia e que morreu 2016, faria 63 anos.

O filme chega às salas a 19 de dezembro e nos Estados Unidos já arrancou a pré-venda de bilhetes.