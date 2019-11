A Batalha de Midway, na Segunda Guerra Mundial, inspirou uma das super produções do ano e é uma das estreias da semana. A ilha do pacífico norte que ficou para a história da Segunda Guerra Mundial, depois do ataque japonês a Pearl Harbour, é agora o nome do filme que lembra, com grande aparato, a vitória dos Estados Unidos na batalha de "Midway".

Em português, o filme da semana é "Technoboss", de João Nicolau. Uma comédia que toca outros géneros lançada, há três meses, no festival de Locarno.

A Idade da reforma inspira a terceira longa-metragem de ficção do realizador português e que conta com Miguel Lobo Antunes como protagonista. Depois de uma vida inteira dedicada à cultura, como gestor, programador e administrador, Miguel Lobo Antunes canta e dança na primeira experiência como ator.

Em entrevista à TVI, no Cinebox, o agora ator confessa: