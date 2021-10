A plataforma de streaming HBO lançou esta terça-feira o primeiro teaser da nova série “House of the Dragon”, a prequela da “Guerra dos Tronos”, uma produção baseada nos livros de George R.R. Martin, que conquistou milhares de fãs em todo o mundo.

As filmagens da nova série, cujo lançamento está previsto para o próximo ano, começaram já este mês, em Cáceres, Espanha, num roteiro que conta com passagens por Portugal, nomeadamente em Monsanto, a aldeia história de Idanha-a-Nova.

A ação decorre 200 anos antes da queda do trono e irá centrar-se na história da Casa Targaryen, uma das famílias mais influentes do universo da "Guerra dos Tronos".

Matt Smith, ator que encarna a personagem do Príncipe Daemon Targaryen, surge como o narrador do teaser, declamando as palavras “Deuses. Reis. Sangue. Fogo”. “Os sonhos não nos tornaram reis. Os dragões sim”, acrescenta, com as primeiras imagens do spin-off como plano de fundo.

Além de Matt Smith, o elenco da nova série conta com Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Eve Best (Princesa Rhaenys Velaryon), Steve Toussaint (Corlys Velaryon).