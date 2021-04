Natalie Dormer revelou no episódio desta quarta-feira do podcast ‎That's After Life!, de Esther Rantzen and Adrian Mills, que foi mãe do primeiro filho, durante o confinamento.

A atriz da série Game of Thrones e o companheiro foram pais de uma menina em janeiro, mas mantiveram o acontecimento em segredo até agora.

É a coisa perfeita para se fazer durante uma pandemia: ficar grávida e ter um bebé”, diz Natalie Dormer.

A atriz de 39 anos ironiza toda a situação e já imagina a filha quando for mais velha a contar aos amigos que é uma “bebé covid”.

Provavelmente, um dia, daqui a 30 anos, vai estar sentada num bar a gritar: yeah, sou um bebé covid”, acrescenta a atriz.

Natalie Dormer explica como a maternidades mudou o seu estilo de vida em apenas três. A atriz reitera que nunca mais vai “reclamar das horas de filmagem” a agora que percebeu o que é a "privação de sono".