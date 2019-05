Boas notícias para os fãs da saga d'A Guerra das Estrelas - Star Wars na versão original: a Walt Disney Studios anunciou que vai estrear mais três filmes da saga espacial em 2022, 2024 e 2026.

Segundo a produtora, as longas-metragens deverão ser lançadas sempre no mês de dezembro de, confirmando-se assim a longevidade de Star Wars, que vai ter um novo filme já este ano: Star Wars: The Rise of Skywalker tem estreia marcada para o dia 20 de dezembro de 2019.

Recorde-se que, no passado mês de abril, o presidente da Disney, Bob Iger, tinha revelado que haveria uma pausa nas produções de Star Wars depois do lançamento da última trilogia, entre 2015 e 2019. Sabe-se agora que este hiato durará três anos.

Com a divulgação de três novos filmes, Star Wars, a saga que teve início em 1977 pela mão de George Lucas, vai chegar aos 12 capítulos.

A Disney anunciou ainda que a sequela de Avatar, do realizador James Cameron - o filme mais rentável de sempre - vai ser adiada um ano, com data de estreia prevista para dezembro de 2021. Avatar 2 deveria ter chegado aos cinemas em 2014, mas o filme foi adiado para 2017 e, depois, para dezembro de 2020.