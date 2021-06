O ator James Michael Tyler, que interpretou o papel de Gunther na série televisiva "Friends", revelou, na segunda-feira, no programa de televisão “Today”, da NBC, que tem cancro na próstata na fase 4.

Foi-me diagnosticado um cancro avançado na próstata, que se propagou até aos meus ossos. Tenho lidado com este diagnóstico durante os últimos três anos", revelou James Tyler ao apresentador Craig Melvin.

Em 2018, James foi diagnosticado com cancro da próstata durante uma consulta de rotina e começou a ser acompanhado pelos médicos. O cancro acabou por se espalhar para os ossos e, neste momento o ator, já não consegue andar.

James Tyler aproveitou a entrevista para enfatizar a importância dos rastreios e dos diagnósticos precoces: "Da próxima vez que for fazer exames de rotina, peça ao seu médico um teste PSA (Antigénio Específico da Próstata)".

"Acabei a segunda fase de quimioterapia na semana passada! Muito obrigado a todos pelo amor e apoio, significa muito para mim. Por favor, cliquem no link na minha biografia. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença", apelou James Michael Tyler na rede social Instagram.

Em maio, o ator preferiu não comparecer pessoalmente na reunião de "Friends" e participou na mesma via Zoom. Apesar de não ter revelado o seu diagnóstico durante a reunião, os outros membros do elenco já sabiam do cancro.

"Foi uma decisão minha aparecer via Zoom na reunião, basicamente, porque não queria trazer tristeza para o nosso convívio", explicou James.