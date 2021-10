O ator norte-americano Harrison Ford perdeu, na quinta-feira, o seu cartão de crédito na cidade de Mondello, em Palermo, na ilha italiana da Sicília. Mas nem tudo estava perdido.

Um turista encontrou o cartão do icónico "Indiana Jones" e levou-o à polícia. Depois de alguma investigação, as autoridades descobriram que o cartão pertencia ao ator.

A polícia de Mondello identificou rapidamente o local onde o Indiana Jones tentou recuperar a sua privacidade, após alguns fãs terem-no reconhecido enquanto ele andava ‘disfarçado’ nas ruas perto da praia”, escreveu a polícia, em comunicado.

Mais tarde, as autoridades italianas conseguiram localizar Harrison Ford e devolveram-lhe o cartão, mas não antes de tirarem uma fotografia.

Quando os agentes mostraram e devolveram os pertences ao ator, ele sorriu aliviado e mostrou-se feliz por conhecer um lugar tão bonito como honesto, O encontro foi então eternizado numa fotografia que será guardada por todos os protagonistas da história", afirmou a polícia.

As filmagens da quinta parte de “Indiana Jones” começaram no início do mês de junho, sob a direção de James Mangold. O filme está previsto para ser lançado em julho de 2022.

O prime filme da saga "Raiders of the Lost Ark" (Os Salteadores da Arca Perdida) saiu em 1981. Desde 2008, que não é lançado um novo filme.