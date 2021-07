Ashton Kutcher e Mila Kunis chamaram a atenção nas redes sociais depois de confessarem não tomar banho com regularidade.

Numa entrevista do podcast "Armchair Expert", com Dax Shepard e Monica Padma, a conversa virou-se para as atividades higiénicas do casal, depois de Shepard afirmar que usar sabonete todos os dias pode tirar os óleos essenciais do corpo e Mila Kunis confessar que não toma banho todos os dias.

Quando questionada sobre quem lhe incutiu esse hábito, a atriz acrescentou que, durante a infância, não tinha água quente e, por isso, nunca tomou banho com grande regularidade. Na maternidade, diz ter passado isso também aos filhos Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4.

"Nunca fui a mãe que lhes dava banho todos os dias", desabafou.

O ator acrescentou que ainda hoje só dá banho aos filhos quando estão sujos: "Se conseguires ver a sujidade, limpa-os. Se não, não vale a pena."

Ashton Kutcher confessou que lava apenas as axilas e virilhas diariamente, após os treinos.

Depois das declarações, as reações nas redes sociais não tardaram e os memes foram surgindo.