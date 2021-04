A célebre (e exclusiva) festa anual de celebração dos Óscares, tradicionalmente organizada por Elton John, sempre foi um dos pontos altos da award season.

Desta vez, no ano em que regressa a cerimónia da Academia de Hollywood (adiada por causa da pandemia de covid-19), a festa deixa de ser exclusiva a celebridades. Pela primeira vez, quem quiser pode aceder ao evento virtualmente, por uma módica quantia de 16,99 euros.

Mas há uma coisa que se mantém, à semelhança de anos anteriores: todos os lucros destinam-se à Elton John AIDS Foundation, que lutra contra a SIDA.

Elton John é o anfitrião desta festa em Hollywood no dia dos Óscares há mais de 30 anos. Desta forma, as celebridades que não foram convidadas para a gala podem acompanhar a cerimónia de entrega de prémios num ambiente festivo e glamoroso, desfrutando das atuações de alguns dos artistas do momento.

Este ano a pandemia não travou a festa, que vai mesmo acontecer, ainda que virtualmente. O anúncio foi feito por Elton John na sua conta de Instagram com um vídeo engraçado no qual o vemos em casa com o marido, David Furnish, vestido com um roupão e a cabeça cheia de rolos.

O cantor britânico mostrou o seu sentido de humor para anunciar o evento: de aspirador na mão, num vídeo que lembra o mítico videoclipe dos Queen "I Want To Break Free", no qual Freddie Mercury aparecia vestido de robe com o mesmo eletrodoméstico na mão.