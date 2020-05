Os Óscares da Academia de Hollywood vão aceitar, este ano, filmes transmitidos exclusivamente online, segundo o regulamento aprovado esta terça-feira. A alteração está relacionada com o facto de vários países terem as salas de cinema encerradas. O comunicado faz menção particular aos cinemas da cidade de Los Angeles, que estão fechados desde 16 de março. A Academia frisou que a medida tem caráter único, não se aplicando a edições posteriores.

Here's what you need to know about the #Oscars:



- For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

- Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound



