Morreu Ron Leibman, o ator que ficou famoso por interpretar o papel de pai da personagem Rachel Green, que era interpretada por Jennifer Aniston, na série "Friends".

O norte-americano morreu na sequência de uma pneumonia, segundo avançou o seu agente. Tinha 82 anos.

Apesar de ter ficado conhecido na série "Friends", Ron Leibman teve uma carreira recheada de sucessos. Em 1979 venceu o Emmy pela participação na série Kaz.

Nascido na cidade de Nova Iorque, o ator apareceu ainda em alguns filmes como "Norma Rae". Vencedora de um Óscar pelo papel no mesmo filme, Sally Field também deixou uma mensagem: "Muitas das melhores memórias da minha carreira foram passadas com o Ron Leibman".

So many of the best memories of my career, have Ron Leibman in them. Thank you, Ron. For my being my champion. Rest, my friend.