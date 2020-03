Estar em isolamento social voluntário também pode ter coisas boas. Exemplo disso foi o que fez a atriz e modelo israelita Gal Gadot, a Diana Prince em "Mulher Maravilha", que lançou, através do Instagram, um desafio aos amigos: cantarem uma das mais icónicas músicas de John Lennon, também um hino humanitário.

Entre o grupo que aceitou o desafio estão Sia, Norah Jones, Jimmy Fallon, Amy Adams, Natalie Portman ou Mark Ruffalo, todos em casa, de quarentena.

O resultado final da iniciativa, uma compilação, num único vídeo, com as várias estrelas a cantar individualmente, pode ser visto no Instagram da anfitriã, que aproveitou a oportunidade para explicar a ideia.

Olá, pessoal! Sexto dia de isolamento voluntário, e tenho de dizer que estes últimos dias me fizeram sentir um pouco filosófica. Sabem... este vírus afetou o mundo inteiro, toda a gente, não importa quem és, de onde és, estamos juntos nisto."

A atriz de 24 anos diz que escolheu o tema de John Lennon para esta versão de grupo, acústica e a capella, depois de ver o vídeo de um jovem em Itália, numa varanda, a tocar exatamente o mesmo tema, mas em versão instrumental com uma trompete, para todos os vizinhos que estavam fechados nas casas à volta.

Agora, é a vez de a música, com letra e vozes, chegar à casa de milhões de pessoas em todo o mundo.