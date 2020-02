O ator norte-americano Joaquin Phoenix libertou uma vaca e um bezerro recém-nascido de um matadouro em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O momento aconteceu apenas um dia após Phoenix ter feito um discurso emotivo alusivo aos direitos dos animais, durante a atribuição do Óscar de melhor ator.

O resgate dos animais que estavam no Matadouro Manning Beef foi captado em vídeo e publicado pela organização Farm Sanctuary, para onde a vaca e o bezerro foram levados.

Nas imagens, é possível ver o ator a visitar o matadouro acompanhado por Anthony DiMaria, o diretor da Manning Beef. Os dois são filmados a debater sobre se os animais na instalação estão a ser “assassinados” ou “criados”.

Quando o diretor do matadouro explica que os animais “morrem em menos de 60 segundos”, Joaquin Phoenix responde que “não é necessário qualquer conhecimento em ciência para perceber como os animais respondem à dor. Basta ouvi-los”.

Anthony DiMaria é gravado a interromper o ator, sublinhando que nenhum animal naquelas instalações é separado ou isolado da mãe. Ao ouvir isto, Joaquin Phoenix pede ao diretor se pode levar para fora dali uma vaca e a sua cria para que não sejam submetidos a qualquer tipo de sofrimento.

O diretor concorda com a decisão de Phoenix e os animais são filmados a entrar numa carrinha branca da organização não-governamental Farm Sanctuary.

O vídeo termina com imagens da vaca e do bezerro a pastarem ao ar livre nas instalações da Farm Sanctuary.

Em comunicado, o galardoado com o Óscar de melhor ator admite ter percebido que ele e o diretor do matadouro têm “mais coisas em comum do que diferenças”.