O ator Keanu Reeves está a organizar um leilão para angariar dinheiro para a luta contra o cancro infantil e o concorrente com a oferta mais elevada vai ter a oportunidade de passar 15 minutos com a estrela do filme “Matrix” através do Zoom.

Em parceria com a ONG Camp Rainbow Gold, este encontro com Keanu começou a ser licitado por 10 mil dólares (cerca de 8.900 euros), mas esta quarta-feira o valor já tinha subido aos 16.600 dólares, ou 14.760 euros.

Os fãs poderem ter uma conversa por Zoom com o ator é uma experiência inestimável”, afirma a ONG.

O leilão termina no dia 22 de junho e a data do encontro com Keanu Reeves está agendada para a semana de seis de julho.

A organização Camp Rainbow Gold trabalha com crianças que lutam diariamente contra o cancro, dando-lhes experiências que promovem o empoderamento.