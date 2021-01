O ator David Hasselhoff colocou à venda num site de leilões uma réplica personalizada do icónico carro do KITT, o carro com uma capacidade de pensamento de fazer inveja a muita gente que usou na série “O Justiceiro” (1982), onde interpretou Michael Knight.

O carro tinha uma base de licitação de 175 mil dólares (cerca de 145 mil euros) e um valor de compra previsto de 300 mil dólares (248 mil euros). Contudo, já ultrapassou largamente as expectativas e está agora nos 475 mil dólares (393 mil euros).

O leilão termina daqui a seis dias e David Hasselhoff prometeu entregar o carro, um Pontiac Firebird Trans Am 82, pessoalmente ao comprador.

A réplica está à venda no site de leilões Live Auctioneers. Hasselhoff parece estar a ´destralhar´. Além do carro, Hasselhoff também colocou à venda outros itens relacionados com as séries mais icónicas em que participou. Em causa, prémios, fotografias e até uma réplica do próprio ator, em tamanho real, na série “Marés Vivas”.

O próprio ator mostrou os itens que tem à venda numa publicação que fez na sua conta do Instagram.