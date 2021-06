Harrison Ford, o icónico Indiana Jones, está a fazer uma pausa nas gravações da sequela “Indiana Jones 5”, após ter-se lesionado no ombro durante o ensaio de uma cena de luta.

“Durante o ensaio de uma cena de luta, Harrison Ford sofreu uma lesão envolvendo o ombro. O calendário das filmagens será reconfigurado nas próximas semanas conforme seja necessário”, confirmou um porta-voz da Disney em comunicado.

More photos from Indy 5 filming in the Scottish Borders via David Nichol! #IndianaJones 🤠 pic.twitter.com/6RK7QZZ5YH — Indiana Jones 5 News (@indy5news) June 19, 2021

Esta não é a primeira vez que o ator de 78 anos fica ferido durante os ensaios. Em 2014, Harrison partiu a perna no cenário de “Star Wars: The Force Awakens”.

As filmagens da quinta parte de “Indiana Jones” começaram no início deste mês no Reino Unido, sob a direcção de James Mangold. O filme está previsto para ser lançado em julho de 2022.