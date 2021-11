A atriz portuguesa Daniela Melchior irá integrar o elenco de um novo filme de Hollywood, Marlowe, pouco depois de se estrear internacionalmente com o papel de Ratcatcher em O Esquadrão Suicida 2.

A notícia foi avançada pelo Deadline e mais tarde partilhada pela atriz, de 25 anos, que admite estar "muito grata" pela participação no filme, realizado por Neil Jordan, que em 1992 conquistou um Óscar de Melhor Argumento Original com a longa metragem Jogo de Lágrimas.

No filme, que já está a ser rodado na Irlanda e em Espanha, Melchior contracena ao lado do franco-canadiano François Arnaud, que protagonizou a série Blindspot, e de quem será irmã, no papel de Lynn Peterson.

Além de Arnaud, o filme conta ainda com a participação de Diane Kruger, conhecida pela sua prestação em Sacanas sem Lei (2009), Jessica Lange (King Kong, 1976), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Farming, 2018), Alan Cumming (X-Men 2, 2003), Danny Huston (O Aviador, 2004), Ian Hart (Harry Potter e a Pedra Filosofal, 2001) e Colm Meaney (Stark Trek, 1993-1999).

Recentemente, Daniela Melchior participou nas gravações do filme Assassin Club, ao lado de Henry Golding (Crazy Rich Asians, 2018), Noomi Rapace (Prometheus, 2012), Sam Neill (Parque Jurássico, 1993), depois de ter feito sucesso na série Pecado da TVI.