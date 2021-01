Quando a Disney comprou as propriedades intelectuais da 21st Century Fox, os fãs da Marvel, por todo o mundo, ficaram entusiasmados com a possibilidade de que personagens como Deadpool, X-Men ou Fantastic 4 poderiam vir a integrar o UCM (Universo Cinematográfico da Marvel).

No entanto, com esse entusiasmo, surgiu também o receio de uma eventual alteração de tom na abordagem a uma personagem em específico: Deadpool. Isto porque a personagem chegou sempre às telas com classificação +18, o que os fãs adoram, dada a liberdade criativa que os argumentistas e realizadores têm vindo a imprimir nestes filmes.

Todavia, segundo Kevin Feige (presidente da Marvel) em conversa com o Collider, esses receios não se vão confirmar.

Segundo Feige, Deadpool 3 vai acontecer, estará inserido no UCM e manterá a classificação +18.

O filme vai ser para maiores de 18 anos, com os mesmos desmembramentos e linguagem de sempre", garantiu o 'homem forte' da Marvel.

O filme tem início de rodagem previsto para 2022, sendo que Lizzie Molyneux-Loeglin e Wendy Molyneux já se encontram a trabalhar no argumento do filme, acompanhadas de perto pelo ator que dá vida à infame personagem, Ryan Reynolds.