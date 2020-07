Mel Gibson esteve infetado com o novo coronavírus e foi tratado no hospital com Remdesivir, medicamento que em Portugal é usado para tratar doentes graves de Covid-19.

Um porta-voz do ator norte-americano, de 64 anos, contou, em declarações ao Daily Telegraph Australia, que Mel Gibson testou positivo ao SARS-CoV-2 em abril e que teve de passar uma semana num hospital de Los Angeles.

Ele testou positivo em abril e passou uma semana no hospital. Foi tratado com o medicamento Remdesivir, durante o tempo que esteve internado, e, desde então, já testou negativo por diversas vezes bem como testou positivo para os anticorpos", indicou o representante do ator.

Mel Gibson junta-se, assim, aos casos já conhecidos de atores infetados, dos quais fazem parte Tom Hanks e a mulher Rita Wilson, Idris Elba, Marianne Faithfull e Olga Kurylenko.

O caso positivo de Mel Gibson chega ao conhecimento público cerca de um mês depois de o ator ter sido acusado de antissemitismo e homofobia pela atriz Winona Ryder, acusações que o porta-voz do ator disse serem mentira, acusando, por seu turno, Winona Ryder "de ter mentido há dez anos, quando falou nisso aos jornalistas, e de mentir agora".